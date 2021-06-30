Gameboy Tetris и менеджер nublu после вакцинации: “Может быть, мы вернем себе привычную жизнь”
“Это было не больно, и не заняло много времени. Не сомневайтесь, идите и просто сделайте это”, — сказал Gameboy Tetris после вакцинации. “За последний год я так сильно переживал из-за этой дурацкой ситуации, что коронавирус почти захватил мою должность и работу. Так много людей пострадали из-за коронавируса. Так что я уверен, что всем, кто может, обязательно нужно сделать прививку. Может быть, тогда мы вернем себе привычную жизнь”.
“Ради бога, укол, как укол, ничего сложного”, — сказал Каарел. “Я доверяю нашим специалистам в области здравоохранения, и если такую вещь изобрели, то, конечно, я сделаю себе прививку для общего блага. Кроме того, мне очень нравится путешествовать”, — пояснил он.
Записаться на вакцинацию по-прежнему можно в цифровой регистратуре по адресу www.digilugu.ee или по государственному информационному номеру 1247.