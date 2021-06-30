Gameboy Tetris и менеджер nublu после вакцинации: “Может быть, мы вернем себе привычную жизнь”

“Это было не больно, и не заняло много времени. Не сомневайтесь, идите и просто сделайте это”, — сказал Gameboy Tetris после вакцинации. “За последний год я так сильно переживал из-за этой дурацкой ситуации, что коронавирус почти захватил мою должность и работу. Так много людей пострадали из-за коронавируса. Так что я уверен, что всем, кто может, обязательно нужно сделать прививку. Может быть, тогда мы вернем себе привычную жизнь”.