Оператор повернул камеру на трибуну и случайно снял, как болельщик укусил девушку за грудь

На кадрах видно, как девушка в синем платье наклоняется к расположившимся позади неё парням, чтобы что-то им сказать. В это время сидящий рядом с ней мужчина решил воспользоваться ситуацией и внезапно укусил опёршуюся на него блондинку за грудь.

Сняв постыдный момент, оператор тут же отвёл камеру и сконцентрировался на происходящем на поле. Однако впечатлённые зрители не могли остаться в стороне.

Фрагмент с конфузом быстро разлетелся по Сети, и одни пользователи сочли его поводом для шуток. Другие решили, что девушка в платье — жена укусившего её мужчины и пара немного пошалила, не зная, что попадёт в объектив. Однако некоторые сошлись на том, что мужчина повёл себя крайне предосудительно и неуместно. Кем на самом деле друг другу приходятся герои ролика, пока не выяснили, пишет