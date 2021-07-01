Шоубиз
01.07.2021, 10:03

“Я знаю как тебе похудеть”: Блогер Юлия Смоли организовала благотворительный марафон

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Фото из личного архива Юлии Смоли
Фитнес-тренер и блогер Юлия Смоли часто делится с подписчиками полезными лайфхаками для похудения и правильного питания, а также организовывает марафоны. В этот раз она организовала благотворительный марафон — 50% от каждой продажи идет в фонд защиты бездомных животных “Soi dog foundation”. Кстати, вы также можете почитать блог Юлии в Instagram или Facebook.

Я ЗНАЮ КАК ТЕБЕ ПОХУДЕТЬ

  • Готова ли ТЫ слушать и делать?
  • Готова ли менять свою жизнь, свои привычки и устои?
  • Готова начать наконец-то, а не бесконечно планировать и откладывать?
  • Готова взять ответственность на себя и уже просто НАЧАТЬ?

Добрая половина тех, кто читает мой блог, ещё только собираются с мыслями и совсем не готовы. Да, порой нам нужно больше времени, чтобы подготовиться, но порой нам просто нужно взять себя в руки сделать первый шаг.

  • Дорога дается идущему
  • Под лежачий камень вода не течёт
  • Сделай шаг и увидишь дорогу
  • Завтра последний день для регистрации на благотворительный марафон. Возможность сделать первый шаг, изменить свою жизнь, Наконец понять и разобраться, что нужно делать и просто начать


Присоединяйся, я жду тебя.
Вы также можете почитать блог Юлии в Instagram или Facebook.

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