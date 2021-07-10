Архитектор Йохан Тали: “Через 20 лет никто не будет пользоваться автомобилями”

В середине июня архитектор и один из основателей архитектурного бюро Molumba Йохан Тали (34) получил премию молодого архитектора. Тали, который начинал свою карьеру в Вене и Берлине, в последние годы выиграл несколько архитектурных конкурсов вместе с Карли Луигом, вторым основателем компании Molumba, и представлял Эстонию на Венецианской биеннале архитектуры.

— Когда вы заинтересовались архитектурой и почему после окончания Таллиннской реальной школы сделали выбор в пользу этой специальности?

— Это казалось легким способом заявить о себе в обществе и приложить руку. Кто-то однажды сказал, что архитекторы, как и врачи, нужны всегда.