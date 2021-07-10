Культура
10.07.2021, 10:03

Архитектор Йохан Тали: “Через 20 лет никто не будет пользоваться автомобилями”

 (11)
Johan Tali 22.06.2021
Johan Tali 22.06.2021
Foto: Andres Putting
Архитектор Йохан Тали дал интервью порталу Eesti Päevaleht, в котором рассказал о состоянии городской среды Таллинна, проблемах, связанных с транспортными средствами, и о будущем автомобилей.

В середине июня архитектор и один из основателей архитектурного бюро Molumba Йохан Тали (34) получил премию молодого архитектора. Тали, который начинал свою карьеру в Вене и Берлине, в последние годы выиграл несколько архитектурных конкурсов вместе с Карли Луигом, вторым основателем компании Molumba, и представлял Эстонию на Венецианской биеннале архитектуры.

— Когда вы заинтересовались архитектурой и почему после окончания Таллиннской реальной школы сделали выбор в пользу этой специальности?

— Это казалось легким способом заявить о себе в обществе и приложить руку. Кто-то однажды сказал, что архитекторы, как и врачи, нужны всегда.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)