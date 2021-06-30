30.06.2021, 14:34
17 июля на Дне города в Маарду выступят "Земляне"
Foto: Eero Vabamägi
17 июля в Маарду традиционно отметят День города. На праздничном концерте в парке Келламяэ выступят Уку Сувисте с музыкальным ансамблем и группа "Земляне".
Праздник начнется с общегородской зарядки на городском стадионе в 10:00 и парада детского транспорта в 11:00.
Далее программа продолжится праздничным концертом в парке Келламяэ, на котором выступят Уку Сувисте и группа “Земляне” из Москвы.
В парке будут работать точки общепита и аттракционы. В 15:00 гостям праздника предложат угоститься ухой. Праздник закончится фейерверком.
Подробная программа праздника появится за неделю до мероприятия.