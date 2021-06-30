17 июля на Дне города в Маарду выступят "Земляне"

Праздник начнется с общегородской зарядки на городском стадионе в 10:00 и парада детского транспорта в 11:00.

Далее программа продолжится праздничным концертом в парке Келламяэ, на котором выступят Уку Сувисте и группа “Земляне” из Москвы.

В парке будут работать точки общепита и аттракционы. В 15:00 гостям праздника предложат угоститься ухой. Праздник закончится фейерверком.

Подробная программа праздника появится за неделю до мероприятия.