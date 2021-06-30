2 июля в Таллинне пройдёт гей-прайд на велосипедах

“Вместе мы проедем по маршруту длиной 6,5 километров, в большей части по велодорожкам, а завершим поездку в Теллискиви перед баром “Света”. Этим мероприятием мы чествуем сообщество и сторонников ЛГБТКИ+, а также даём себе и другим смелость быть самими собой. На велосипедный тур можно брать с собой плакаты и флаги, но убедитесь, чтобы они были хорошо прикреплены к велосипеду и не мешали другим велосипедистам. Нас ждёт спокойная, но весёлая поездка. Во время движения сохраняем невысокий и спокойный темп. При этом передвигаться не обязательно на велосипеде — в мероприятии можно принять участие, например, и на самокате”, — отмечается на Facebook-странице Tallinn Pride Vikervelo.