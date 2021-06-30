2 июля в Таллинне пройдёт гей-прайд на велосипедах(26)
На велопробег, который проводится при поддержке Ассоциации ЛГБТ Эстонии, приглашают всех, кто “поддерживает справедливое, равноправное и инклюзивное общество”, сообщает tribuna.
“Вместе мы проедем по маршруту длиной 6,5 километров, в большей части по велодорожкам, а завершим поездку в Теллискиви перед баром “Света”. Этим мероприятием мы чествуем сообщество и сторонников ЛГБТКИ+, а также даём себе и другим смелость быть самими собой. На велосипедный тур можно брать с собой плакаты и флаги, но убедитесь, чтобы они были хорошо прикреплены к велосипеду и не мешали другим велосипедистам. Нас ждёт спокойная, но весёлая поездка. Во время движения сохраняем невысокий и спокойный темп. При этом передвигаться не обязательно на велосипеде — в мероприятии можно принять участие, например, и на самокате”, — отмечается на Facebook-странице Tallinn Pride Vikervelo.
Если человек не хочет или не может ездить на велосипеде или на самокате, то его ждут в 20:30 перед баром “Света”, где члены сообщества и сторонники расскажут о важности “месяца гордости”.
“На мероприятии Tallinn Pride Vikervelo нет места нетерпимости и злости”, — добавили организаторы.
Расписание:
19:00 Собрание на площади Свободы
19:15 Начало велотура
20:30 Выступления и речи перед баром “Света”
23:00 Вечеринка: BÄM!