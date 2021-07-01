Вау! Эстонская легкоатлетка сразила подписчиков снимком в леопардовом бикини

Подписчики Гриффин, которых в Инстаграме 45,5 тысяч, с удовольствием оценили смелый снимок, и написали ей много комплиментов.

Спортсменка под своей фотографией решила призвать подписчиков делать добро и помогать друг другу. “Подбадривай кого-нибудь. Усыпи их неуверенность. Напомни им, что они достойны. Скажи им, что они невероятны. Будь светом в слишком темном мире”, — написала она.