01.07.2021, 11:07
Наталья Подольская показала стройную фигуру на отдыхе(2)
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Наталья Подольская поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Турции. На фото, сделанном с видом на морской залив и горы, 39-летняя певица продемонстрировала идеальную фигуру, пишет mail.ru
В кадре звезда позирует в мини-шортах с узором, топе от купальника и соломенной шляпке Chloé (стоимость последней составляет более 40 тыс. рублей).
“Наташенька красавица! Прекрасная!”, “Красотка”, “Отлично выглядите”, “Какая прелесть”, “Вы прекрасны”, “Шляпа классная”, “Шикарная”, — восхищаются Подольской в комментариях.