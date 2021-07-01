Шоубиз
01.07.2021, 11:07

Наталья Подольская показала стройную фигуру на отдыхе

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Наталья Подольская поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Турции. На фото, сделанном с видом на морской залив и горы, 39-летняя певица продемонстрировала идеальную фигуру, пишет mail.ru

В кадре звезда позирует в мини-шортах с узором, топе от купальника и соломенной шляпке Chloé (стоимость последней составляет более 40 тыс. рублей).

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)


“Наташенька красавица! Прекрасная!”, “Красотка”, “Отлично выглядите”, “Какая прелесть”, “Вы прекрасны”, “Шляпа классная”, “Шикарная”, — восхищаются Подольской в комментариях.

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