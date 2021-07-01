Неутешительный прогноз. МакSим сама “глушила” ковид антибиотиками: если выкарабкается — будет чудо

Согласно последним данным, поражение легких Марины составляет уже 80%, кроме того, медики отмечают низкую реакцию зрачков на внешние раздражители и невысокий уровень насыщения кислородом крови, ко всему присоединилась тяжелая интоксикация. Официальный диагноз, с которым МакSим была госпитализирована, звучит как двусторонняя полисегментарная пневмония, однако ковид перестал исключаться.

Действительно, ПЦР-тесты дали отрицательный результат, но врачам пришлось пересмотреть диагноз после того, как стало известно, что Марина контактировала с ковид-положительным человеком.

Выяснилось, что артистка разговаривала со своим охранником, у которого позже диагностировали коронавирус, и вскоре после этого ей стало плохо.

Когда певица поняла, что заболела, то начала самостоятельно принимать и противовирусные, и антибиотики. Несколько дней она пыталась сбить температуру, но становилось только хуже. В итоге МакSим госпитализировали — о том, что было дальше, известно уже со слов близких певицы. Вероятно, что препаратами она “смыла” вирус со слизистой, поэтому он не диагностируется.

Однако теперь врачи говорят, что по всем признакам Марина больна именно ковидом. Существует еще одно объяснение “невидимости” вируса — она могла заразиться новым штаммом, который слабо определяется старыми средствами. Прогнозы врачей, согласно последним сообщениям, перестали быть обнадеживающими. Если ранее они поясняли, что организм Марины способен справиться с болезнью, то сейчас говорят: “Если она сможет выкарабкаться, это будет чудо”.

Ранее сообщали, что в медикаментозном сне певица должна пробыть 3-4 дня: к этому моменту ее легкие должны были восстановиться или заработать самостоятельно. Однако в искусственной коме МакSим находится уже почти две недели, выход из которой будет труднее с каждой дополнительной неделей.