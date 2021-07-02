Радиоведущий Алари Кивисаар оказался в неловкой ситуации: “Ехал домой и думал, не сошел ли я с ума”

“Вчера я ходил по магазинам и столкнулся со старым знакомым. В данном случае я знал, с кем разговариваю”, — сказал Кивисаар, добавив, что после разговора каждый пошел своей дорогой, но по дороге из магазина домой он задумался. “Черт, что-то не так. Я задал знакомому вопрос и получил очень неожиданный ответ. Оказалось, что человек, с которым, как я думал, разговаривал, на самом деле был не он, а другой, которого я тоже знал”, — сказал Кивисаар.

“Я подумал, Боже, как так? После этого я ехал домой и думал, не сошел ли я с ума”, — добавил Кивисаар.

“Я ввел имя этого человека в Google, чтобы узнать, идиот ли я. Я посмотрел на фотографии, а затем до меня дошло, с кем я на самом деле разговаривал. Я подумал, что это Прийт, но на самом деле это был Тыну”, — сказал он.

“Хорошо, что я не заговорил с незнакомцем”, — сказал в заключение радиоведущий.

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