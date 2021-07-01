Новый игрок! Скоро в Эстонии появится еще один русскоязычный телеканал

“С 1 апреля телеканал Duo 7 показывается в тестовом режиме для клиентов Apollo TV. Пока там идут только российские сериалы и фильмы. Скоро мы запустим канал официально. С 1 июля Duo 7 можно будет смотреть в кабельных сетях STV и Elisa, а с 1 сентября канал будет доступен и для клиентов Telia”, — сказал член правления Duo Media Networks Ристо Розиманнус в передаче Kuku raadio “Olukorrast ajakirjanduses” (“О ситуации в журналистике).

По словам Розиманнуса, канал сосредоточится на качественных и новых развлекательных телепроектах, а через какое-то время появятся и программы собственного производства.

“С 30 августа начнут выходить новости на русском языке пять раз каждый день. Их мы будем делать в сотрудничестве с русской редакцией Postimees. В конце осени добавим еще какие-то свои передачи, чтобы больше информировать русскоязычную аудиторию и вовлекать ее в местную жизнь”, — отметил Розиманнус.

По словам Розиманнуса, телеканал будет также доступен в Латвии и Литве.

В состав Duo Media входят и две русскоязычные радиостанции — “Народное радио” и DFM.

Розиманнус также сообщил, что с 9 августа поменяются названия двух входящих в Duo Media телеканалов. Kanal 11 станет Duo 4, а Kanal 12 — Duo 5.