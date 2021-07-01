01.07.2021, 19:01
В Доме писателей состоялась презентация двухтомника переводов эстонской поэзии, выполненных Еленой Скульской
Pressifoto
Вчера в Доме писателей состоялась презентация двухтомника переводов эстонской поэзии, выполненных Еленой Скульской. Председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, поэт и издатель Игорь Котюх и другие коллеги в своих выступлениях высоко оценили проделанную творческую работу известной писательницы.
Трийн Соометс, Маарья Кангро, Карл Мартин Синиярв читали свои стихи на эстонском, а студенты Театральной студии Елены Скульской “Поэтическое содружество” с большим умением и выразительностью знакомили многочисленных зрителей с переводами. Чтению стихов предшествовал концерт: студенты исполнили ряд популярных городских романсов от нежной лирики Булата Окуджавы до хулиганской “Мурки”, придав вечеру веселое артистическое настроение. Вечер прошел в рамках традиционных престижных “Литературных сред” Союза писателей.