02.07.2021, 09:01
ВИДЕО | Музыканты и солисты Оркестра и хора Армии США в Европе и Африке спели в прямом эфире “Радио 4”
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30 июня в утреннем эфире на “Радио 4” американский оркестр спел песню The Doobie Brothers — Long Train Runnin’.
Музыкантов также можно будет послушать вживую, 3 июля в 15:00 при содействии городской управы Таллинна музыканты выступят с бесплатным концертом на Площади свободы в Таллинне.
Музыкальный коллектив “Хор солдат”, состоящий из 15 музыкантов и певцов, представит разнообразную программу с элементами джаза, популярной и рок-музыки. Музыканты оркестра являются военнослужащими армии США и в настоящее время базируются в Зембахе, Германия.
Источник: “Посольство США в Эстонии”