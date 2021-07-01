“Просто хочу вернуть свою жизнь”: Бритни Спирс проиграла суд за свободу

Неужели все было зря? С августа прошлого года Бритни Спирс начала настоящую войну против своего отца, Джейми Спирса, за полную свободу собственной жизни. За певицу вступилась многотысячная армия поклонников, которая призывала родителя звезды сложить полномочия опекуна подобру-поздорову. Бритни Спирс впервые за 13 лет выступила в суде против вынужденного опекунства — ее речь была просто душераздирающей.

Певица рассказала, что долгое время врачи пичкали ее препаратами с литием для поддержания настроения и работоспособности. «Это сильное лекарство. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность», — пояснила она. Более того, отец не разрешал Бритни удалить внутриматочную спираль, чтобы дочь не беременела. А Спирс так сильно хочет ребенка!

Артистка выступила в суде всего неделю назад, и ее слова имели эффект разорвавшейся бомбы. Наконец поклонники и адвокаты услышали ее мнение, которое было заглушено более чем десять лет. И после этих очевидных аргументов и работы команды высококвалифицированных юристов ей все равно отказывают в прошении снять опеку?

«Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен», — такая формулировка приводится в судебных документах.

Увы, да. Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить ходатайство юристов Бритни, но вовсе не потому, что ее не услышали. Просто она рассказала свою правду слегка… Не вовремя.

Выяснилось, что запрет на освобождение из-под опеки суд принял, не беря во внимание душещипательную речь Бритни. Адвокаты певицы якобы еще не успели официально оформить ее новые требования и подать их надлежащим образом. Получается, что вердикт судьи Бренды Пенни относится к прошениям и доказательствам, поданным еще до выступления Спирс. Поэтому суд не отрицает возможности снятия опеки и уже назначил новое заседание на 14 июля.