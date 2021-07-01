Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с COVID-19

Актер, поэт, музыкант, основатель группы “Звуки Му” Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. Об этом информагентству ТАСС рассказала его жена и менеджер Ольга Мамонова, передает maximonline.

“Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус”, — цитирует ее информагентство.

РЕН-ТВ, также со ссылкой на Ольгу Мамонову, уточняет, что музыкант заболел десять дней назад. “Пять дней он в реанимации. А так была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала скорую”, — приводит телеканал слова жены музыканта.

Ольга уточнила, что ни Мамонов, ни она не делали прививки от коронавируса. Последнее время они были вместе, в деревне.

Петру Мамонову 70 лет. В 2019-м у него был обширный инфаркт, после чего он перенес операцию на сердце.