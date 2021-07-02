Известный журналист предрекает скорую смерть МакSим, а ее счета заблокированы

Вся страна следит за новостями о певице МакSим. Артистка уже давно находится в реанимации. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы и не дают никаких комментариев по поводу самочувствия звезды.

1 июля на телеканале "Россия 1" вышел очередной выпуск шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”, посвященный третьей волне коронавируса. Помимо вопросов, связанных с вакцинацией, гости в студии обсуждали и состояние МакSим. Так, журналист Антон Красовский сделал шокирующее заявление по поводу шансов звезды на выздоровление.

“Вот у вас программа называется “Певица МакSим: между жизнью и смертью”. Но давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет”, — подчеркнул Красовский.

Разумеется, его заявления шокировали общественность. Позднее журналист повторил теорию в эфире своего шоу “Антонимы” на YouTube. Важно понимать, что у Красовского нет медицинского образования, позволяющего делать подобные выводы. Зато он в последнее время научился, как это сейчас модно говорить, хайповать: то мечтает утопить оппозицию (в прямом смысле слова), то с помощью кукиша доказывал журналистам программы “И грянул Грэм”, что лучше разбирается в теме жизни в Латвии.

Тем временем СМИ сообщают о том, что банковские счета 38-летней певицы были заблокированы еще в мае. У исполнительницы хита “Знаешь ли ты” имеется собственное ИП Максимова Марина Сергеевна, но она не успела подать налоговую декларацию в контролирующий орган. Поэтому ведомство приняло решение приостановить все операции и переводы.

Сообщается, что в прошлом году Школой искусств МакSим заинтересовались судебные приставы, которые не отследили факт уплаты страховых взносов. Тогда Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство, но через некоторое время закрыло дело, потому что сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. Предполагается, что певица просто не успела обновить все данные.