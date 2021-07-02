02.07.2021, 14:54
Умер “главный цыган России” певец Николай Сличенко(2)
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Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте театра “Ромэн”. “Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах”, — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в мае он попал в реанимацию с обострением заболевания легких.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр “Ромэн”. В 1977 году он занял пост художественного руководителя.
Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, “В дождь и в солнце“ (1960), “Свадьба в Малиновке“ (1967), “Военно-полевой романс“ (1983) и других.