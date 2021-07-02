Умер “главный цыган России” певец Николай Сличенко

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Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте театра “Ромэн”. “Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах”, — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в мае он попал в реанимацию с обострением заболевания легких.