02.07.2021, 18:00
Горячо! Эстонская спортсменка продемонстрировала шикарные формы на отдыхе в Испании
Shutterstock
Эстонская спортсменка и бывшая фигуристка Эрна Хуско, которая сейчас проживает в Финляндии, решила показать подписчикам довольно смелую фотографию с отдыха. Смотрите фото!
Эрна-Анна Хуско известная в Эстонии и в Финляндии фитнес-модель. Спортсменка часто радует подписчиков откровенными фотографиями, показывая свои упругие формы.
В этот раз девушка выставила фото с отдыха в Испании для аудитории более 300 тысяч человек. Многим подписчикам понравилась новая фотография спортсменки, и они осыпали ее комплиментами.