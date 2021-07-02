ЭКСКЛЮЗИВ | Экс-солистка “Тату” Лена Катина в интервью "Бублику" рассказала, за что любит Эстонию, и как относится к вакцинации

Лена Катина рассказала “Бублику”, что она думает об Эстонии, что именно заставляет ее сюда возвращаться, смогла бы она переехать жить в нашу страну. “Главное, что у меня здесь есть — это поклонники, которые ждут моего выступления. Это для меня самое главное, но, помимо этого, мне безумно нравится город”, — рассказала Лена Катина.

Также мы узнали, что она собирается делать в Таллинне, кроме выступления на фестивале CryptoFest, что интересного она подготовила на завтра, а также, как она относится к вакцинации.

Лена пожелала читателям портала Delfi беречь себя, оставаться здоровыми и получать от жизни удовольствие. “Ну и, конечно, ждем вас на фестивале”, — добавила экс-солистка “Тату”.

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3 июля на Таллиннском Певческом поле состоится большой музыкальный фестиваль CryptoFest 2021, где выступят: Haddaway, экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина, группа Вирус!. И также исполнители из Эстонии: Shanon, Avenue, Ника Марула, Shira, Эрих Криегер, Альтерэго, Анна Сверепова, Маки и многие другие.