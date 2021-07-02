ВИДЕО | “Меня Россия много лет ждала”: Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова

В итоге выступление сборной России было признано неудовлетворительным, но в то же время Черчесову выразили доверие. По разным причинам: и на Евро команду он вывел без проблем, и времени у возможного нового тренера практически нет: буквально через 2 месяца важнейший матч с Хорватией.

Но Дмитрий Назаров сделал акцент не на этом. Все-таки ожидалось, что тренер сам решит уйти после двух крупных поражений и в целом невнятной игры. Но нет: он продолжал излучать оптимизм и учить журналистов, какие слова в общении с ним можно употреблять, а какие нет. Не секрет, что в глазах многих болельщиков Станислав Черчесов выглядит как самолюбивый (и даже самовлюбленный) тип. Из их числа и Назаров: