02.07.2021, 18:31
ВИДЕО | “Меня Россия много лет ждала”: Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова(4)
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Евро-2020 продолжается, но для большинства команд уже закончился, и где-то начали подводить итоги и делать оргвыводы. Вчера решалась судьба главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Мимо этого не мог пройти актер, поэт и страстный болельщик Дмитрий Назаров.
В итоге выступление сборной России было признано неудовлетворительным, но в то же время Черчесову выразили доверие. По разным причинам: и на Евро команду он вывел без проблем, и времени у возможного нового тренера практически нет: буквально через 2 месяца важнейший матч с Хорватией.
Но Дмитрий Назаров сделал акцент не на этом. Все-таки ожидалось, что тренер сам решит уйти после двух крупных поражений и в целом невнятной игры. Но нет: он продолжал излучать оптимизм и учить журналистов, какие слова в общении с ним можно употреблять, а какие нет. Не секрет, что в глазах многих болельщиков Станислав Черчесов выглядит как самолюбивый (и даже самовлюбленный) тип. Из их числа и Назаров:
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