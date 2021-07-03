Покончила с собой российская порноактриса

В последнее время брюнетка проживала в Петербурге, где не так давно приобрела квартиру. Пока возлюбленный и друзья Кристины не говорят, что могло произойти с ней на самом деле и просят остальных не тревожить их с расспросами, многие из которых нельзя назвать корректными.

В недавнем интервью другой порноактрисе Еве Элфи она призналась, что играть в кино для взрослых было ее мечтой с детства.

“Мысли о порно были у меня уже лет с 13, когда я в первый раз увидела запретные кадры. Посмотрела и подумала: блин, вы все не так делаете. И потом прошло время, жизнь сама меня привела в эту индустрию. О чем мечтала, то и получилось”, — признавалась Лисина.

Интересно, что погибшая не была из неблагополучной семьи. Девочка занималась музыкой, а впоследствии получила образование в сфере туристического бизнеса. “Переехав в Питер из Красноярска, я пошла в банк. Проработала там пять дней с прогулами. Поняла, что это не мое. Я не знаю, о чем разговаривать с этими людьми. То есть мне неинтересно. И попала в порно”, — откровенничала звезда.

По меркам порноиндустрии карьера Кристины только начиналась. Так как в России этот вид деятельности запрещен, она работала на европейские студии и сотрудничала с легендами порноиндустрии Рокко Сиффреди и Пьером Вудманом. Также она проходила кастинги и в другие популярных студиях, где особой популярностью пользуются девушки из России.

Следствие по факту гибели Лисиной уже ведется. К этому часу известны некоторые детали произошедшего. Так, 29-летняя девушка не оставила предсмертной записки, зато держала в руке монетку с выгравированной надписью “Ты всегда в моем сердце”.

Сама Кристина проживала в другом районе Северной столицы, и пока неизвестно, что она делала в чужом доме, ставшем для нее местом гибели. Кстати, на пожарной лестнице многоэтажки оперативниками были обнаружены бутылка воды, чипсы и банковская карта Лисиной.