03.07.2021, 12:30
Михаил Галустян закрутил роман с сестрой Бузовой?(12)
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Шоумен, выступающий сегодня под псевдонимом Супер Жорик, и сестра Ольги Бузовой замечены на вечеринке в одном из отелей Красной Поляны. По словам очевидцев, Михаил Галустян и Анна Бузова прекрасно проводили время друг с другом и наслаждались отдыхом в бассейне, — сообщает “СтарХит”.
Пока неизвестно, что же на самом деле связывает женатого Галустяна и сестру Ольги Бузовой, которая, к слову, уже много лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.
Ясно лишь одно: Михаилу и Анне было весело вместе. Певец в образе Супер Жорика и Бузова в ярком купальнике, не стесняясь окружающих, зажигали под ритмичные песни и демонстрировала теплые чувства друг к другу.
На летней тусовке с участием шоумена были также замечены Андрей Григорьев-Апполонов с братом Виктором, а также девушки модельной внешности в разноцветных бикини, которые то и дело вились вокруг обаятельного Супер Жорика.
Теперь же публике остается догадываться: как на эту вечеринку отреагирует избранник 33-летний Анны.