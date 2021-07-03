Михаил Галустян закрутил роман с сестрой Бузовой?

Пока неизвестно, что же на самом деле связывает женатого Галустяна и сестру Ольги Бузовой, которая, к слову, уже много лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.

Ясно лишь одно: Михаилу и Анне было весело вместе. Певец в образе Супер Жорика и Бузова в ярком купальнике, не стесняясь окружающих, зажигали под ритмичные песни и демонстрировала теплые чувства друг к другу.

На летней тусовке с участием шоумена были также замечены Андрей Григорьев-Апполонов с братом Виктором, а также девушки модельной внешности в разноцветных бикини, которые то и дело вились вокруг обаятельного Супер Жорика.

Теперь же публике остается догадываться: как на эту вечеринку отреагирует избранник 33-летний Анны.