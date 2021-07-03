03.07.2021, 15:30
Джентльмен! Стас Барецкий благородно готов уступить МакSим свою могилу(4)
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Скандальный шоумен Стас Барецкий решил помочь близким находящейся при смерти певицы МакSим. Естественно, помочь по-своему: так, чтобы даже на чужом несчастье отхватить себе долю скандальной славы.
Барецкий подчеркнул, что вовсе не желает исполнительнице смерти. Но в случае чего готов отдать МакSим свое место на Ваганьковском кладбище. По словам Барецкого, оно находится недалеко от входа на погост и стоит порядка 120 тысяч евро. Он же готов уступить его совершенно безвозмездно. Шоумен отметил, что не понимает нападок в свой адрес.
В пример он привел Иосифа Кобзона, который заранее готовил организацию собственных похорон. По мнению Барецкого, правильно к смерти относятся индусы.
Близкие певицы продолжают надеяться, что им не придется принимать столь щедрый подарок.