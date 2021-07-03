Джентльмен! Стас Барецкий благородно готов уступить МакSим свою могилу

Барецкий подчеркнул, что вовсе не желает исполнительнице смерти. Но в случае чего готов отдать МакSим свое место на Ваганьковском кладбище. По словам Барецкого, оно находится недалеко от входа на погост и стоит порядка 120 тысяч евро. Он же готов уступить его совершенно безвозмездно. Шоумен отметил, что не понимает нападок в свой адрес.