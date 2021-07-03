ФОТО | Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей Безруков вот уже пять лет женат на Анне Матисон. К тому времени звезда сериалов “Бригада” и “Обитель” уже был счастливым отцом двоих внебрачных детей — дочери Александры (2008) и сына Ивана (2011) от петербургской актрисы Кристины Смирновой. Примечательно, что старшие дети актера родились еще в тот момент, когда он состоял в браке с Ириной Безруковой. В июле 2016 года у Сергея и Анны родилась дочь Мария, а в мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка. В ноябре на свет появился их сын Степан. И вот опять!