Желтые звезды: кто кроме Бероева выступил против обязательной вакцинации

“Как вы отнесетесь к тому, если непривитых просто начнут хватать и колоть насильно, на “благо общества”? Чем это по большому счету отличается от того, что начинает твориться сейчас?“ — написал Оскар Кучера у себя в комментариях.

Актриса театра и кино вступилась за коллегу. “Мы вправе решать, прививаться или не прививаться — это право выбора и это свобода человека, гарантированная нашей конституцией, поэтому я поддерживаю позицию Егора Бероева. Он наглядно продемонстрировал, что во времена гонений начиналось все как бы невинно — никто никого не убивал. Просто почему-то одни были немножко чище, чем другие. И эта разница стала расти, и довольно быстро все закончилось трагедией. Я абсолютно согласна с Егором, что наши предки заплатили уже высокую цену, чтобы у нас больше никогда не было разделения на белых и черных”, — сказала Ольга.

Антипрививочники 2.0 уже не рассуждают о 5G и микрочипах. Сейчас основные аргументы — “как бы чего не вышло” и “заставлять — сродни фашизму”. Первым открыто высказался Егор Бероев — да еще и надев для убедительности желтую звезду. В результате получил и от еврейских организаций, и от российской пропаганды. Ведущий Владимир Соловьев назвал сволочами тех, кто начал надевать желтые звезды в поддержку Бероева. Его коллега по ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что актеру плевать на страну и на мир. Директор русскоязычного вещания Russia Today Антон Красовский сравнил Бероева с главой секты.

На самом деле первыми “ковидными антипрививочниками” стали Никита Михалков и Виктория Боня . Они воспроизвели весь конспирологический набор: про чипирование под видом вакцинации, коварного Билла Гейтса и “золотой миллиард”. Но если над Боней просто посмеялись, Михалкову досталось сильнее: он на полгода потерял доступ к телевизионному эфиру и довольствовался выступлениями в YouTube. Затем не то смирился с неизбежным, не то осознал свою неправоту — в общем, привился. И вернулся на телеэкраны.

Реакция аудитории превзошла его ожидания. Через два дня он сообщил о рекордном количестве личных сообщений со словами поддержки:

“Хочется взять передышку от всего потока информации, который свалился на меня за последние дни. Без преувеличения тысячи сообщений в директ про те напасти, которые чинят в ваших городах и регионах. Про мракобесие, надвигающееся на нас со всех сторон. Спасибо за ваше неравнодушие к моим мыслям!“ — написал актер в другом посте.

Маша Цигаль

Дизайнер была одной из тех, кто поставил лайк постам Кучеры. “Я считаю, что у этой прививки ужасно плохой пиар, — объяснила она, — Когда смотришь на продажных звёзд и блогеров, которые даже комменты под проплаченным постами выключают, то мне не хочется делать прививку! Людей готовы лишить работы, отпуска, если не сделают! Реально после этого всего стремно делать прививку!”

По словам Марии, она встречала людей, которые не стесняются называть непривитых “тупым стадом”. Добавим, впрочем, что точно таким же эпитетом зачастую оперирует и противоположная сторона.

Мария Кожевникова

Ещё одна актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова о своем отношении к вакцинации без лишнего смущения рассказала каналу “360”. “Вакцина в любом случае — риск. Должно быть право выбора. Я не выступаю против или за вакцинацию. Я выступаю за выбор. Для здорового человека прививка не опасна. Но я знаю много людей, которые после прививки имели последствия”, — поделилась Мария.

По ее словам, прививку делать она не планирует. Она подчеркнула, что первой выйдет на митинг, если государство сделает вакцинацию обязательной.

Ирена Понарошку

Телеведущая и знаменитый ЗОЖ-блогер считает практику прививок опасной в целом. Своих детей она не прививает ни от каких болезней. Угроза обязательной вакцинации от коронавируса не оставила Ирену равнодушной. В начале года она выступила в защиту сотрудника компании Мосгаз, которого хотели уволить за отказ получить прививку от коронавируса.

Анна Шафран

На противоречие в позиции властей обратила внимание бывшая коллега Владимира Соловьева, Анна Шафран, которая после расставания с “шефом” иногда позволяет себе с ним не соглашаться. “акцинация в первые дни после укола часто несколько ослабляет иммунитет. При этом отпуск людям для того, чтобы перележать опасные дни, никто не даёт. Наоборот, привившимся предоставляют возможность массово посещать рестораны с QR-кодом”, — возмущается телеведущая канала “Царьград”.

Ольга Кормухина

Также Бероева поддержала и легендарная рок-певица, добавив антивоенного пафоса. "Нам объявлена страшная война, — заявила она. — Мы с вами — потомки тех, кто отдал жизни свои за то, чтобы мы были живыми и свободными. Мы должны оставаться едиными, чтобы победить в этой войне. Каждый из нас имеет право на ту жизнь, которую себе выбирает. Каждый из нас имеет право решать, что позволять делать с собой, а что не позволять. Мне горько и больно, что многие теряют человеческий облик. Какие слова звучат, какие эмоции... Низкие, не просто неприличные, а гадкие. Но душа человеческая чувствует, где добро, а где зло, где правда, а где ложь".