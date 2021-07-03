Шоубиз
03.07.2021, 21:00

Путин наградил орденом лежащего в коме Петра Мамонова

 (3)
screenshot - youtube
Президент РФ Владимир Путин наградил актера и основателя группы “Звуки Му” Петра Мамонова орденом дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

А его супруга продолжает пытаться понять, как он вообще мог заразиться, ведь живет пара практически уединенно, никто к ним в последнее время не приезжал, даже сын музыканта. И кажется, разгадка нашлась: “Я гоняю в Москву, в метро езжу. Привожу бесконечные сценарии, отдаю в руки. Может, где-то вирус был”.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)