03.07.2021, 21:00
Путин наградил орденом лежащего в коме Петра Мамонова(3)
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Президент РФ Владимир Путин наградил актера и основателя группы “Звуки Му” Петра Мамонова орденом дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.
А его супруга продолжает пытаться понять, как он вообще мог заразиться, ведь живет пара практически уединенно, никто к ним в последнее время не приезжал, даже сын музыканта. И кажется, разгадка нашлась: “Я гоняю в Москву, в метро езжу. Привожу бесконечные сценарии, отдаю в руки. Может, где-то вирус был”.