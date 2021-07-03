Путин наградил орденом лежащего в коме Петра Мамонова

А его супруга продолжает пытаться понять, как он вообще мог заразиться, ведь живет пара практически уединенно, никто к ним в последнее время не приезжал, даже сын музыканта. И кажется, разгадка нашлась: “Я гоняю в Москву, в метро езжу. Привожу бесконечные сценарии, отдаю в руки. Может, где-то вирус был”.