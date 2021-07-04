“На бабу променял”: Александр Цекало больше не сядет за один стол с бывшими коллегами по “Прожекторпэрисхилтон”

“К сожалению, мои коллеги по “Прожекторперисхилтон” влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть”, — огорошил признанием Цекало, которое он сделал во время интервью кинокритику Егору Беликову.

Отметим, брак с Дариной Эрвин стал для шоумена четвертым. В предыдущем союзе с Викторией Галушкой у Цекало подрастают двое детей — дочь Александра и сын Михаил.

Дарина любит рисовать обнаженные натуры, а дома она ходит в полуголом виде. Надо сказать, что Эрвин есть чем хвастаться, девушка — обладательница отличной фигуры и пышного бюста. “Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели”, — признается избранница звезды.

Продюсер без ума от молодой супруги и даже пошел ради нее на беспрецедентный шаг. Он выкупил у бывшей жены свою фамилию. По слухам, Александру пришлось заплатить сестре Веры Брежневой крупную сумму, чтобы та вновь стала Викторией Галушкой, а его новая пассия могла быть единственной Цекало.

К слову, четвертый брак идет на пользу Александру. Деятель отечественного шоу-бизнеса экстремально похудел, превратившись из упитанного джентльмена в моложавого и подтянутого мужчину. Следит Эрвин и за образованием мужа. Дома они не разговаривают по-русски. “Дома мы обычно разговариваем на английском. Для меня это проще, а Саша так получает бесплатные уроки языка. Но в нашем доме постоянно царит хаос: здесь можно услышать фразы как на русском, так и на идише или иврите”, — отмечала Дарина.