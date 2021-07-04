“Ножи в спину воткнули”: Бузова ответила своим хейтерам включая Михалкова

“Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии “Оскар” позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти!”, — пожаловалась Бузова в Instagram.

Она напомнила, что “каталась в одном проекте” с дочерью Никиты Сергеевича — Надей Михалковой. По ее словам, они с ней “носочками обменивались и поддерживали друг друга”. “Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить!”, — указала певица.

Она добавила, что Михалкову “точно не нужен этот дешевый хайп”, который он якобы устроил.

Кроме того, Бузова проехалась по экс-коллеге по “Дому-2” Владу Кадони. Она вспомнила его обвинения в том, что телеведущая якобы лицемерка. Бузова отметила, что так и не поняла, в чем именно она лицемерка. “Для меня лицемерие — это когда я лишь на секунду обернулась, а вы всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули”, — негодует ведущая.

Досталось и Виктору Салтыкову, назвавший Бузову позором страны. “Появился всеми забытый герой, для многих уже даже неизвестный. Ликуйте, ведь для вас настал последний звездный час! Вы так меня ненавидите! Но хочу заметить, что только благодаря моей личности о вас сегодня пишут. Вы назвали меня позором страны — девочку, которая добилась всего своим трудом?! Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны… Девочку, которая показывает на своем примере, что не нужно бояться… Это позор страны? Позор — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку!” — негодует Ольга.