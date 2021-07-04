ВИДЕО | Бунт зверей в российских цирках: лев против льва, олень против человека

В Саратове один лев набросился на другого в углу клетки, а затем и остальные хищники, принимавшие участие в шоу “Принц цирка”, начали присоединяться к драке. Отсиделись на своих тумбах лишь два льва. Дрессировщики вынуждены были стать спинами друг к другу (разозленным хищникам спину лучше не показывать), и через некоторое время им удалось унять разбушевавшихся животных. Добавим, что руководитель аттракциона — Владислав Гончаров, а представление было особенное — для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Позднее директор цирка Татьяна Гаранина заявила прессе, что ситуация была хоть и внештатной, но была под контролем, а хищники продолжают как ни в чем не бывало выступать.

Второй инцидент произошел на представлении сочинского цирка-шапито “Маска”, гастролирующего в Барнауле. Олень, находившийся на арене, ринулся на ассистентку дрессировщика и прижал ее к барьеру. Ей удалось остановить его, схватив за рога. Затем животное оттащили другие работники цирка.

В администрации шапито ИА “Банкфакс” рассказали, что ассистентка отделалась ссадиной. По мнению дрессировщиков, оленя напугал неправильно установленный реквизит.

Представительница “Маски” утверждает, что животное не станут наказывать. “Он же не виноват, что так произошло, — объяснила она. — Просто потом к нему подходят чаще, гладят, репетируют с ним, чтобы он больше не пугался”.

В представлениях цирка “Маска” участвуют также леопард, попугаи, обезьяны, американская носуха, африканский страус, австралийский кенгуру и пони породы фалабелла.