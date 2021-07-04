“Пухляш” Дмитрий Красилов больше не будет танцевать с группой Little Big

“Димарик — хороший. Он “хапанул” своего, мы сделали несколько проектов — все, временная петля замкнулась. Он там дальше развлекается. Что, брать его на “прицеп”? У него своя жизнь, — заявил Лиссов. — Он же танцор. Странно, что он сейчас занимается торговлей…бьет в какой-то гонг. Если бы он продолжил занимался танцами, было бы интереснее. Не знаю, что он сам себе думает, но мы “закрыли” эту историю”.