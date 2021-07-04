04.07.2021, 16:00
“Пухляш” Дмитрий Красилов больше не будет танцевать с группой Little Big(1)
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Знаменитый танцор-“Пухляш” из клипа Uno больше не будет работать с группой Little Big. Об заявил один из солистов петербургского коллектива Антон Лиссов. О причинах расставания с Дмитрием Красиловым — так зовут “Пухляша” — он рассказал в интервью YouTube- каналу Street Beat TV.
“Димарик — хороший. Он “хапанул” своего, мы сделали несколько проектов — все, временная петля замкнулась. Он там дальше развлекается. Что, брать его на “прицеп”? У него своя жизнь, — заявил Лиссов. — Он же танцор. Странно, что он сейчас занимается торговлей…бьет в какой-то гонг. Если бы он продолжил занимался танцами, было бы интереснее. Не знаю, что он сам себе думает, но мы “закрыли” эту историю”.
Напомним, что Красилов стал одной из звезд клипа Uno, снятого на песню для конкурса “Евровидение-2020”. Клип моментально стал популярным и набрал более 200 миллионов просмотров — рекорд для официального YouTube- канала “Евровидения”.
Однако из-за пандемии песенный конкурс в том году отменили, а в 2021-м Little Big отказались от участия.