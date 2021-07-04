“Человек-Паук” в реальности: Том Холланд и Зендея рассекретили свой роман

Впервые актеры работали вместе на съемках картины “Человек-паук: Возвращение домой” в 2017 году. Парочка на экране была настолько милой, что их тут же стали “примерять” друг к другу в сети и прессе. Но в это время журналисты и поклонники также активно “женили” Тома Холланда на Оливии Болтон, а у Зендеи позже был роман с коллегой по сериалу “Эйфория” Джейкобом Элорди. Не сложилось.