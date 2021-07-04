“Человек-Паук” в реальности: Том Холланд и Зендея рассекретили свой роман(1)
Впервые актеры работали вместе на съемках картины “Человек-паук: Возвращение домой” в 2017 году. Парочка на экране была настолько милой, что их тут же стали “примерять” друг к другу в сети и прессе. Но в это время журналисты и поклонники также активно “женили” Тома Холланда на Оливии Болтон, а у Зендеи позже был роман с коллегой по сериалу “Эйфория” Джейкобом Элорди. Не сложилось.
Новый фильм с участием Холланда и Коулман о Человеке-пауке выйдет на большие экраны в декабре 2021 года. Из-за этого некоторые источники намекают: видео с поцелуями в машине были не актом трепетной любви, а частью рекламной кампании. Но в целом для пиар-акций еще рановато, так что скептические подозрения не омрачают радости почитателей двух знаменитостей. Кроме того, очевидцы также сообщали, что якобы уже видели Холланда с мамой Зендеи Клэр Стормер.