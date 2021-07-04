Шоубиз
04.07.2021, 21:00

Духовник МакSим сообщил, что певица в сознании и молится. На самом деле нет

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Певица МакSим вышла из медикаментозной комы, в которую ее ввели 19 июня, и пришла в сознание. Об этом сообщил ее духовник — игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Но выдал желаемое за действительное.

“Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно”, — цитирует Луку “КП”.

Ранее священнослужитель отказался соборовать МакSим, поскольку этот церковный ритуал для исцеления духа и тела можно проводить, только если человек находится в сознании и дал свое согласие.

Изумленные журналисты обратились за комментарием к представителю певицы Яне Богушевской. Увы, реальность оказалась далека от рассказов батюшки. “Нет. Марина в стабильно тяжелом состоянии”, — ответила Богушевская.

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