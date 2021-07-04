Духовник МакSим сообщил, что певица в сознании и молится. На самом деле нет(3)
“Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно”, — цитирует Луку “КП”.
Ранее священнослужитель отказался соборовать МакSим, поскольку этот церковный ритуал для исцеления духа и тела можно проводить, только если человек находится в сознании и дал свое согласие.
Изумленные журналисты обратились за комментарием к представителю певицы Яне Богушевской. Увы, реальность оказалась далека от рассказов батюшки. “Нет. Марина в стабильно тяжелом состоянии”, — ответила Богушевская.