Умер режиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. Об этом говорится в сообщении "Мосфильма".

Он “скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году”, заявили на киностудии.

26 июня у режиссера Владимира Меньшова выявили COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе партии “Справедливая Россия — За правду”. Из-за болезни режиссер не смог присутствовать на съезде организации.

В качестве режиссера Владимир Меньшов снял 11 полнометражных фильмов, среди которых образцы классики советского кино "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а также эксцентричная комедия "Ширли-Мырли", российско-французская драма "Зависть богов". Меньшов получил в 1981 году премию “Оскар” за картину “Москва слезам не верит” как лучший фильм на иностранном языке. В качестве актера воплотил на экране десятки незабываемых образов: от маршала Жукова в сериале "Ликвидация" до Фарсейкина из "Generation П".

Владимир Меньшов - обладатель орденов “За заслуги перед Отечеством” трех степеней, а также Государственной премии СССР. Был председателем Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.