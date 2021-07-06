ФОТО | Смотрите, как проводят лето эстонские Инстаграм-звезды

Сандра Роосмее

Никакого отдыха! Известная эстонская мотоблогерша Сандра Роосме вновь делает контент для своего аккаунта на OnlyFans, чтобы порадовать подписчиков. А более приличными фото или видео она делится с подписчиками в Instagram.

Мэрилин Нау

Звезда эстонского телевидения и блогерша Мэрилин Нау на время переехала в США, поэтому со своими преданными фанатами она делится фотографиями из солнечной Калифорнии.

Мэрилин Таймре

Фитнес-блогерша Мэрилин Таймре, более известная под псевдонимом Paljas Porgand, делится фотографиями с карьера Румму. “Потрясающее место”, — написала Таймре под фото.

Лийса Леетма

Недавно визажистка и блогерша Лийса Леетма решила удивить и одновременно порадовать своих подписчиков — она объявила, что беременна. Затем она поехала отдыхать в Вырумма, откуда также поделилась фотографией. “После новостей о ребенке нужно было ненадолго отложить телефон и посвятить время нам двоим, и мы нашли для этого идеальное место”, — написала Леетма.

Арида Муру

Эстонская чемпионка по фитнес-бикини Арида Муру выставила фотографию из летней столицы Эстонии — города Пярну. На фото видно, что Арида хорошо проводит время вместе со своим парнем.

SolaZola