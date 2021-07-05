ВИДЕО 18+ | “Билан, б…!” Лидер группы “Ногу свело” сначала обругал Диму Билана, а потом написал заявление в полицию

“Дима Билан, посмотри это видео внимательно. Ты думаешь исключительно о себе. В такое время это нехорошо. Своей аудитории могу сказать, что мы постараемся перенести концерт на другую дату или в другой клуб. Подчеркиваю, что к организаторам и властям у нас нет никаких претензий. Это касается исключительно Билана”, — рассказал Покровский на видео на странице в Instagram. В самом же видео Макс, перемежая мат со словами “я очень вежливо говорю” доносит мысль, что из-за нарушения антивирусных ограничений на концерте Билана отменили концерт “Ногу свело”, и он сильно расстроен по этому поводу. Осторожно, видео без купюр!

Продюсер Билана Яна Рудковская ответила: “Макс решил хайпануть на обвинениях в адрес Димы, чтобы про него хоть кто-то вспомнил! Видимо, на группу “Ногу свело!” билеты не продали, поэтому ее лидер придумал, как себя реабилитировать”.

Хотя, как говорится, из песни слов не выкинешь. И в официальном отказе о проведении концерта “Ногу свело” прямо говорится: “При проведении организацией мероприятия 01.07.2021 (а это и есть концерт Билана) были выявлены нарушения в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей”.

После (но не вследствие) этого Покровский, вроде бы, заговорил о мире. Он сообщил, что сегодняшний концерт спасти не удалось, потому что из-за несоблюдения ковидных норм на вчерашнем концерте Билана отозвали согласование, без которого это шоу нельзя провести нигде. При этом зрителям не стоит сдавать билеты, так как мероприятие состоится в будущем.