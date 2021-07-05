ВИДЕО 18+ | “Билан, б…!” Лидер группы “Ногу свело” сначала обругал Диму Билана, а потом написал заявление в полицию
“Дима Билан, посмотри это видео внимательно. Ты думаешь исключительно о себе. В такое время это нехорошо. Своей аудитории могу сказать, что мы постараемся перенести концерт на другую дату или в другой клуб. Подчеркиваю, что к организаторам и властям у нас нет никаких претензий. Это касается исключительно Билана”, — рассказал Покровский на видео на странице в Instagram. В самом же видео Макс, перемежая мат со словами “я очень вежливо говорю” доносит мысль, что из-за нарушения антивирусных ограничений на концерте Билана отменили концерт “Ногу свело”, и он сильно расстроен по этому поводу. Осторожно, видео без купюр!
Продюсер Билана Яна Рудковская ответила: “Макс решил хайпануть на обвинениях в адрес Димы, чтобы про него хоть кто-то вспомнил! Видимо, на группу “Ногу свело!” билеты не продали, поэтому ее лидер придумал, как себя реабилитировать”.
Хотя, как говорится, из песни слов не выкинешь. И в официальном отказе о проведении концерта “Ногу свело” прямо говорится: “При проведении организацией мероприятия 01.07.2021 (а это и есть концерт Билана) были выявлены нарушения в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей”.
После (но не вследствие) этого Покровский, вроде бы, заговорил о мире. Он сообщил, что сегодняшний концерт спасти не удалось, потому что из-за несоблюдения ковидных норм на вчерашнем концерте Билана отозвали согласование, без которого это шоу нельзя провести нигде. При этом зрителям не стоит сдавать билеты, так как мероприятие состоится в будущем.
“Что касается наших бесед с Дмитрием Биланом, я знаю, что его продюсер госпожа Рудковская сейчас дает активные комментарии в СМИ, но с ней у меня общения не было. Было общение с директором Дмитриеем Бушуевым. Разговор был совершенно спокойным. Мы пришли к общему мнению, несмотря на то, что и с той, и с другой стороны есть разные вопросики. На фоне происходящего и того, что делают с нами и с вами, конфликт между музыкантами углублять не надо”, — сказал Покровский в видео на своей странице в Instagram.
Но тут решил высказаться сам Билан. “Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием „Билан“. Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный и отвечать на такую неадекватную агонию не вижу никакого смысла”, — начал он.
Затем разъяснил позицию по маскам на зрителях: “Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд”.
Ну и под конец все же не сдержался: “Хорошего вечера. Уверен, что у вас такого давно не было — 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю!”
И вот — новый поворот сюжета. Лидер группы “Ногу свело” Макс Покровский написал заявление в полицию на Диму Билана, сообщает Telegram-канал 112. Покровский просит привлечь Билана к ответственности из-за поступления ему оскорблений и угроз в приложении-мессенджере What’s App.
Сериал продолжается!
Бонус-трек: пародия Ильи Соболева на обращение Покровского. Осторожно: мат!