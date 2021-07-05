05.07.2021, 12:19
ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как повеселились любители музыки на фестивале CryptoFest(1)
Foto: Jaanus Lensment
3 июля прошел самый жаркий фестиваль этого лета — CryptoFest 2021, на котором выступили Haddaway, экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина, группа Вирус и исполнители из Эстонии: Shanon, Avenue, Ника Марула, Shira, Эрих Криегер, Альтерэго, Анна Сверепова, Маки и многие другие.
CryptoFest 2021 прошел в формате однодневного фестиваля на Таллиннском Певческом поле. Помимо концертной программы гостей ожидал самый большой парк Тиволи в Балтии, а также большая пешеходная улица с едой и товарами. Фестиваль начался в 13:00 и закончился в 23:00.
Впервые на фестивале в Эстонии в качестве платежного cредства можно было использовать криптовалюту: Dagcoin, Bitcoin, Ethereum.
Смотрите, как это было!