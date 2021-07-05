ГАЛЕРЕЯ | Смотри, как повеселились любители музыки на фестивале CryptoFest

CryptoFest 2021 прошел в формате однодневного фестиваля на Таллиннском Певческом поле. Помимо концертной программы гостей ожидал самый большой парк Тиволи в Балтии, а также большая пешеходная улица с едой и товарами. Фестиваль начался в 13:00 и закончился в 23:00.