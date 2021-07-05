Что необходимо есть, чтобы прожить дольше

Исследования, проведенные в Японии, Швеции, Греции и Австралии, показали, что все они живут дольше, чем в других странах. Многие считают, что это связано с их любовью к фасолью и бобовым, которые являются популярными продуктами питания в этих странах.

Японцы употребляют сою, а шведы — коричневую фасоль и горох. Жители Средиземноморья любят чечевицу, нут и белую фасоль.

Следовательно, есть смысл приписать более длительную и здоровую жизнь употреблению большего количества бобовых.

По словам диетолога Джульетты Келлоу доктора Сары Брюэр, чечевица является частью “супергруппы” зернобобовых, которые обладают рядом преимуществ для здоровья. Они богаты белком и клетчаткой, что помогает пациентам дольше чувствовать сытость.

“Хорошее потребление зернобобовых [что такое сушеные семена бобовых растений], таких как фасоль, нут, чечевица и сушеный горох, связано с множеством преимуществ для здоровья, снижая риск многих возрастных проблем, включая сердечные заболевания. и диабет 2 типа ”, — написали они в своей книге“ Ешьте лучше, живите дольше — поймите, что нужно вашему телу, чтобы оставаться здоровым”.

Исследования показывают, что ежедневная порция 80 г обеспечивает максимальную пользу для здоровья — выбирайте разнообразие, чтобы обеспечить ряд питательных веществ”