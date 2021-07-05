Юлия Меньшова попрощалась с отцом фразой из его фильма

51-летняя Юлия Меньшова поделилась черно-белыми снимками, на которых отец позирует в кепке, рубашке и пальто… Также актриса разместила отрывок из фильма “Любовь и голуби” — одной из культовых работ Владимира Валентиновича. “Все. Все… все…” — написала она.

Поклонники и коллеги выразили соболезнования Юлии и ее маме Вере Алентовой. “Как горько… Это потеря для всех нас!”; “Светлая память великому человеку!”; “Нет слов. Слезы… очень грустно”, — пишут пользователи Сети.

26 июня Владимир Меньшов пожаловался на плохое самочувствие. Медики диагностировали у режиссера COVID-19. Поначалу артист лечился дома, поскольку болезнь протекала в легкой форме. Позже ему стало хуже и врачи приняли решение о госпитализации.

Сегодня в 9:30 Владимир Валентинович умер в больнице. Ему был 81 год.