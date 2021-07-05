Анжелику Агурбаш хотят посадить в белорусскую тюрьму

По версии следствия, с августа прошлого года Агурбаш размещала в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, “выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь”.

Кроме того, Агурбаш с сообщниками публиковала оскорбления в адрес президента Александра Лукашенко и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.

“В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности”, — сказано в сообщении.

Ранее Агурбаш сообщила, что против нее возбуждены уголовные дела. По словам артистки, в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко “захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого”. В конце прошлой недели сама Агурбаш написала, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Следующий на очереди — Слава Комиссаренко?