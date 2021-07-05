Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов

Отмечается, что это четырнадцатая победа Честната за последние 15 лет. При этом он побил собственный рекорд: в 2020 году он съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как признался Честнат, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. «Я с нетерпением ждал этого весь год», — сказал он в интервью ESPN перед соревнованиями в этом году.