С коронавирусом госпитализирован один из бывших мужей Аллы Пугачевой

Стало известно, что Александр Борисович заболел еще неделю назад, но стал лечиться дома. Несколько дней назад его состояние сильно ухудшилось, после чего скорая помощь забрала его в клинику.

Медики выявили у Стефановича 50%-ное поражение легких. Врачи делают ему все необходимые процедуры, но пока состояние 76-летнего артиста оценивается как среднетяжелое.

Александр Стефанович является известным кинорежиссером и сценаристом. Он также известен тем, что был вторым мужем российской певицы Аллы Пугачевой. Пара прожила в браке с декабря 1977 года по декабрь 1980-го.

Кинодеятель активно помогал раскручиваться будущей Примадонне. Но затем звездный брак распался. По словам певицы, супруг не был ей верен. Но тот всегда говорил, что никогда не переходил черту. Отношения пары также дали трещину, когда у режиссера появились неприятности с властями, а певица не вступилась за него. Наоборот, отметила, что тот сам виноват.