Умер Ричард Доннер — режиссер, снявший “Омен”, “Супермена” и “Смертельное оружие”

Ричард Доннер известен как автор нескольких знаковых фильмов 1970-1980-х годов. В частности, он снял “Супермена” (1978) с Кристофером Ривом в главной роли. Также Доннер работал над продолжением фильма, но из-за разногласий с продюсерами покинул проект, успев снять большую часть картины. Режиссерская версия “Супермена 2” Доннера вышла в 2006 году.

Кроме того, Доннер снял все четыре фильма франшизы “Смертельное оружие” с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. В 1985 году режиссер выпустил фильмы “Балбесы” (по сюжету Стивена Спилберга) и “Леди-ястреб”. Среди других работ режиссера — “Омен” (1976), американский римейк французской “Игрушки” (1982), “Мэверик” (1994), “Теория заговора” (1997), “В ловушке времени” (2003), “16 кварталов” (2006).

В конце прошлого года Доннер объявил, что снимет финальную, пятую часть “Смертельного оружия”. Посчитает ли нужным завершить дело, скажем, Мел Гибсон, пока неизвестно.