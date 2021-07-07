ФОТО | “Неужели нельзя было взглянуть в зеркало?”: Политика EKRE удивил внешний вид Керсти Кальюлайд

В новостях показали небольшое интервью, в котором Керсти Кальюлайд прокомментировала спортивные соревнования . Внешний вид президента сильно отличался от обычного, потому что ее лицо было испачкано.

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго решила прокомментировать инцидент, написав в Facebook: “Неужели нельзя было взглянуть в зеркало и немного привести себя в порядок перед интервью?” — спросила Кинго. Также она задалась вопросом, зачем ERR показал интервью. Некоторое время спустя Кинго, к сожалению, удалила свой пост в Facebook.