Разное
07.07.2021, 11:30

ФОТО | “Неужели нельзя было взглянуть в зеркало?”: Политика EKRE удивил внешний вид Керсти Кальюлайд

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VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
Foto: Argo Ingver
Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд привлекла внимание многих телезрителей, а также политика EKRE. Об этом пишет Kroonika.

В новостях показали небольшое интервью, в котором Керсти Кальюлайд прокомментировала спортивные соревнования. Внешний вид президента сильно отличался от обычного, потому что ее лицо было испачкано.

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго решила прокомментировать инцидент, написав в Facebook: “Неужели нельзя было взглянуть в зеркало и немного привести себя в порядок перед интервью?” — спросила Кинго. Также она задалась вопросом, зачем ERR показал интервью. Некоторое время спустя Кинго, к сожалению, удалила свой пост в Facebook.

Кальюлайд участвовала в третьем этапе Hawaii Express Estonian Cup, 19-м веломарафоне Раплаского уезда, заняв 13-е место среди женщин.

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