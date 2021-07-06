Шоубиз
06.07.2021, 13:00

“Надежда есть”: новые данные о состоянии певицы MaкSим

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screenshot - youtube
Третью неделю врачи ведут борьбу за жизнь певицы МакSим. На прошлой неделе ей стало хуже. А накануне духовник артистки сообщил о некотором улучшении, — напоминает “СтарХит”. Вот что известно на это время.

MaкSим сделали новое исследование грудной клетки методом КТ — в последний раз оно прошло 27 июня. По словам инсайдера, видимые ранее в легких очаги меньше не стали, но немного уплотнились. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса.

Пока что врачи надеются на лучшее и делают все возможное, чтобы исполнительница хита «Знаешь ли ты» поправилась. Представитель певицы Маргарита Соколова также не опускает рук: «Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!»

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