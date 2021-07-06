“Надежда есть”: новые данные о состоянии певицы MaкSим

MaкSим сделали новое исследование грудной клетки методом КТ — в последний раз оно прошло 27 июня. По словам инсайдера, видимые ранее в легких очаги меньше не стали, но немного уплотнились. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса.

Пока что врачи надеются на лучшее и делают все возможное, чтобы исполнительница хита «Знаешь ли ты» поправилась. Представитель певицы Маргарита Соколова также не опускает рук: «Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!»