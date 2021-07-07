“Красивое природное явление украдено”: Сильвия Ильвес высказалась о гомосексуалах и их символе

“Я не понимаю, в чем суть этих прекрасных цветов радуги? Почему такое красивое природное явление является символом чего-то, что меня не волнует и о чем я вообще не хочу слышать?”, — написала Ильвес.

“Должна ли я чувствовать себя некомфортно, используя где-нибудь цвета радуги, потому что вдруг у кого-то я буду ассоциироваться с чем-то, к чему я не имею никакого отношения?” — спросила виолончелистка.

“Я чувствую, что красивое природное явление украдено! Кто разрешил испортить прекрасную суть цветов радуги? Придумайте свои сочетания цветов и хвастайтесь ими, если хотите! Но почему нужно провоцировать и разжигать гнев? Следует ли гетеросексуалам сейчас придумать свой собственный символ и начать им размахивать, чтобы показать, кем нас создал Бог? Но что, если я захочу использовать цвет радуги, чтобы отметить гетеросексуальность?” — спрашивает Ильвес.

Она не понимает, почему, по ее словам, люди другой ориентации должны как-то проявлять себя: “Может быть, сделаем так, чтобы каждый дом стал для всех домом? Начнем протестовать, что люди настолько эгоистичны и нуждаются в собственном пространстве. Долой замки! Каждый имеет право зайти в любой дом! Свобода! Давайте также отменим полицию! Свобода! Каждый может гадить, где хочет! Свобода! Если человек хочет, пусть ходит голышом! Свобода!”

Ильвес призналась, что в кругу ее знакомых много людей с нетрадиционной ориентацией, но она до сих пор не понимает, почему они должны об этом кричать. Ильвес также предположила, что скоро педофилы потребуют соблюдения своих прав.