06.07.2021, 14:30
Умер Дживан Гаспарян — армянский музыкант, познакомивший мир с дудуком(1)
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Армянский музыкант и композитор, всемирно известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. “Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром”, — написал в фейсбуке внук музыканта Дживан Гаспарян-младший.
За свою карьеру Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки, а также сотрудничал со многими известными артистами, в том числе Стингом, Хансом Циммером, Питером Гэбриелом, Брайаном Ино, Дэвидом Сильвианом, Брайаном Мэйем и Борисом Гребенщиковым. Среди прочего он участвовал в создании саундтреков голивудских фильмов “Ворон” (1994), “Ронин” (1998), “Гладиатор” (2000).
Награжден орденом Святого Месропа Маштоца за достижения в области армянского музыкального искусства, а также орденом “За заслуги перед Отечеством” 1 степени. Был профессором государственной консерватории имени Комитаса в Ереване.