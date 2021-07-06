Умер Дживан Гаспарян — армянский музыкант, познакомивший мир с дудуком

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Армянский музыкант и композитор, всемирно известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. “Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром”, — написал в фейсбуке внук музыканта Дживан Гаспарян-младший.