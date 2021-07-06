Джанабаева не при чем: Валерий Меладзе назвал причину развода с первой женой

Этим откровением исполнитель поделился в программе “Осторожно: Собчак”. Меладзе уточнил, что на начальном этапе отношений с бывшей возлюбленной они хорошо ладили и понимали друг друга с полуслова, однако вскоре все это исчезло.

“С бывшей супругой Ирой у меня много пройдено не только в несчастье, но и много прекрасного. Был период, когда нам было вместе хорошо и было понимание. Потом все начало ломаться. Кто-то сейчас думает, что я оправдываюсь. Но у нас несколько раньше начали ломаться отношения с ней, чем я встретил Альбину, — объяснил подробнее Меладзе.

Сама же Джанабаева призналась, что ей пришлось поставить Меладзе перед выбором “или я, или жена”. Альбине было невыносимо слышать в свой адрес обвинения о том, что она разбила семью, будучи при этом близкой подругой Ирины. По словам артистки, никакой дружбы между ними точно не было.

Напомним, что в 2014 году певец зарегистрировал брак с Альбиной Джанабаевой. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни. В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка, а также рассказала, что они любят проводить семейный отдых либо во Франции, либо в Испании.