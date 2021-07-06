Стало известно о новом избраннике Ксении Бородиной

Бородина решила прямо не высказываться о втором разводе с мужем. Сначала ее близкие рассказали о том, что они месяц уже не живут вместе, после этого в СМИ появилась информация о предстоящем разводе — Ксения уже подала соответствующие документы.

В своем аккаунте Instagram она призвала фолловеров не жалеть ее, так как она не собирается плакать на камеру и рассказывать о проблемах в личной жизни на миллионную аудиторию.

После этого несколько дней подряд она активно публиковала фото с шикарными букетами.

Фанаты заподозрили, что у Бородиной появился новый ухажер и кажется, были правы. Один их популярных Телеграм-каналов сообщил, что у нее роман с ресторатором Эриком Авагяном (Гриша Эрик). Вместе с ним она отправилась в путешествие в Ереван.

Молодые люди размещают в своих аккаунтах фотографии из одних и тех же мест, и это говорит о том, что они проводят время вместе. Также их заметили в одном из клубов Еревана и вели они себя там как влюбленная пара и не стеснялись проявлять свои чувства на публике.