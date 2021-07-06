Шоубиз
06.07.2021, 18:30

Стало известно о новом избраннике Ксении Бородиной

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screenshot - youtube
Поклонники переживают за эмоциональное состояние известной российской телеведущей и блогера Ксении Бородиной и поддерживают ее морально из-за развода с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Но оказалось, она не собирается впадать в депрессию и уже закрутила новый роман. Об этом сообщает “Рамблер”.

Бородина решила прямо не высказываться о втором разводе с мужем. Сначала ее близкие рассказали о том, что они месяц уже не живут вместе, после этого в СМИ появилась информация о предстоящем разводе — Ксения уже подала соответствующие документы.

В своем аккаунте Instagram она призвала фолловеров не жалеть ее, так как она не собирается плакать на камеру и рассказывать о проблемах в личной жизни на миллионную аудиторию.
После этого несколько дней подряд она активно публиковала фото с шикарными букетами.

Фанаты заподозрили, что у Бородиной появился новый ухажер и кажется, были правы. Один их популярных Телеграм-каналов сообщил, что у нее роман с ресторатором Эриком Авагяном (Гриша Эрик). Вместе с ним она отправилась в путешествие в Ереван.

Молодые люди размещают в своих аккаунтах фотографии из одних и тех же мест, и это говорит о том, что они проводят время вместе. Также их заметили в одном из клубов Еревана и вели они себя там как влюбленная пара и не стеснялись проявлять свои чувства на публике.

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