“Осталась неделя-две”: Алиса Аршавина опять обратилась к медикам, а бывшая свекровь считает ее шизофреничкой

Стресс усугубил и без того плохое самочувствие Аршавиной, которую выселяют из дома в элитном коттеджном поселке. Более того, с женщины требуют неустойку в размере 2 миллионов рублей. Суд по этому громкому делу состоится уже в этом месяце.

А пока Алиса спешно ищет место, куда перевезти детей даже ценой собственной жизни. “Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье”, — говорит Алиса в эфире шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1”.

После того, как женщина почувствовала себя плохо, то обратилась к хорошему нейрохирургу. Специалист пришла в ужас от диагнозов Алисы и посоветовала срочно заняться собственным здоровьем. “Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. И надо найти место для трех детей”, — то и дело повторяет Аршавина во время эфира.

Напомним, экс-жена футболиста уже несколько месяцев борется с последствиями аутоиммунного некроза. “Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней, и был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все что можно. До мозга оставались буквально миллиметры”, — говорит Алиса.

Тем временем Татьяна Ивановна Аршавина утверждает, что ее бывшая невестка не только аферистка, но еще и психически больной человек. Мама футболиста утверждает: Алиса звонит ей, присылает угрозы и ведет себя неадекватно.

“У Алисы шизофрения. Ей начихать на других. Думаю, что она просчитала все свои шаги. Все время пишет мне сообщения, в которых обливает грязью. С ней сейчас происходит то, что должно было происходить со мной и Андрюшей. Мой сын очень сильно пострадал от нее, у него просто ангельское терпение. И Андрей ее еще жалеет. Алиса обглодала его до костей”, — возмущается экс-свекровь.