Как выросла девочка! Юная звезда “Моей прекрасной няни” вышла замуж и создала свой театр

Дубакина не торопится раскрывать личность своего супруга, но не скрывает, что замужество сильно изменило ее.

“После того, как вышла замуж, очень полюбила готовить, хотя раньше никогда этим не занималась. Сейчас даже пеку сама черный хлеб. Готовка успокаивает, в ней много творчества. Книги — да. Всегда надо быть в поиске пьесы. Недавно прочитала 50 современных пьес, но я не могу никак понять, неужели это интересно, так хочется найти что-то современное и про людей. Я готова прийти к свету через тьму, но не надо постоянно говорить, что все плохо-плохо, это и так известно”, — делится 31-летняя артистка.

Екатерине, по ее словам, не составляет труда совмещать активную в театре. При этом актриса, на чьей счету несколько кинопроектов, считает, что ее звездная роль еще впереди.

“Думаю, что чего-то грандиозного я еще не сыграла. Раньше переживала из-за этого, сейчас нет. Все-таки на данный момент меня больше интересует создание спектаклей. Могу сказать, что мои самые любимые роли в спектаклях “Самоубийца” и “Дети ворона”. Актерская профессия — зависимая. Если ты нужен — зовут, если нет — никакие усилия не помогут. Я полагаюсь на судьбу. Сходить с ума по поводу ролей это пагубно для ментального здоровья”, — призналась она в интервью Teatr To Go.

Стоит отметить, что Екатерина, являясь не только актрисой, но и режиссером, поставила несколько спектаклей в Театре на Малой Бронной, а затем создала собственный независимый театр. Называется он ТДМ — “Театр дело молодых”.